В Янаульском районе вандалы похитили с памятника погибшим в ВОВ два флага

Янаульский район | 14 июн 2020 | 12:58

Накануне Дня России, 11 июня, в селе Верхний Чат Янаульского района с территории памятника погибшим в ВОВ исчезли два флага, как рассказал житель в соцсети. Один из них привезли выходцы села Мухаево, а второй – это копия боевого Знамени, висевшего на Рейхстаге. В период войны советские солдаты устанавливали его под обстрелом врага.







— Знамя привез и подарил депутат Госсобрания – Курултая РБ Ильгам Галин, а установили местные жители. Сельчане считают, что исчезновение флагов с территории памятника перед Днем России и парадом Победы – это элемент и признак поддержки фашизма, — объяснил пользователь.

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Фото: социальные сети

Жители обратились к депутату Янаульского района по Месягутовскому избирательному округу №11, участнику Афганской войны Марсу Калимуллину и главе сельсовета Ралине Валиуллиной с просьбой вернуть и установить исчезнувшие флаги. Сельчане возмущены и требуют найти вандалов и наказать их.