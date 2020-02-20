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В Кушнаренковском районе стартует авиаперелет «Золотое кольцо Башкортостана»

Добавлено: 20.02.20
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Рубрика: Общество
Теги: Кушнаренковский район
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В Кушнаренковском районе стартует авиаперелет «Золотое кольцо Башкортостана»

В Кушнаренковском районе будет дан старт перелёту «Золотое кольцо Башкортостана», посвящённый 75-летию Великой Победы

«Федерация авиации общего назначения России», региональное отделение ДОСААФ России Республики Башкортостан, строительная копания «Гранд», аэродромный комплекс «Первушино», авиационный учебный центр «Уфимский учебно-методический центр малой авиации» в честь 75-летия Великой Победы проводят с 1 по 5 мая 2020 года традиционный яркий, динамичный и зрелищный перелёт «Золотое кольцо Башкортостана»!

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Акция направлена на поддержание в Башкортостане масштабной праздничной атмосферы доблести и гордости за свою страну, подъём военно-патриотического духа молодёжи, проявление внимания и уважения к ветеранам войны, увековечивание памяти погибших бойцов, и, конечно же лётчиков, покрывших себя вечной славой. Каждый третий военный лётчик являлся воспитанником Аэроклуба в оборонно-массовой деятельности которых зарождались истоки героизма и лётного мастерства.

Особенность перелёта заключается в том, что самолёты украсят небо пилотажным строем «клин» с насыщенными дымовыми шлейфами, а пилоты будут одеты в форму лётчиков образца 1939-43 годов, в которой пройдут по главным площадям населённых пунктов для возможности встретиться с населением, сделать эффектные фото с жителями городов и посёлков, возложить цветы к мемориалам памяти.

Источник: администрация Кушнаренковского района
Фото: администрация Кушнаренковского района
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