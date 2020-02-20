В Кушнаренковском районе стартует авиаперелет «Золотое кольцо Башкортостана»
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В Кушнаренковском районе будет дан старт перелёту «Золотое кольцо Башкортостана», посвящённый 75-летию Великой Победы
«Федерация авиации общего назначения России», региональное отделение ДОСААФ России Республики Башкортостан, строительная копания «Гранд», аэродромный комплекс «Первушино», авиационный учебный центр «Уфимский учебно-методический центр малой авиации» в честь 75-летия Великой Победы проводят с 1 по 5 мая 2020 года традиционный яркий, динамичный и зрелищный перелёт «Золотое кольцо Башкортостана»!
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Особенность перелёта заключается в том, что самолёты украсят небо пилотажным строем «клин» с насыщенными дымовыми шлейфами, а пилоты будут одеты в форму лётчиков образца 1939-43 годов, в которой пройдут по главным площадям населённых пунктов для возможности встретиться с населением, сделать эффектные фото с жителями городов и посёлков, возложить цветы к мемориалам памяти.
Источник: администрация Кушнаренковского района
Фото: администрация Кушнаренковского района
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