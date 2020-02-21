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В Белорецке приступили к демонтажу знаменитого моста

Добавлено: 21.02.20
Просмотров: 70
Рубрика: Общество
Теги: Белорецкий район
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В Белорецке приступили к демонтажу знаменитого моста

Сегодня, 21 февраля, новый глава Белорецкого района Андрей Иванюта дал добро на демонтаж деревянного моста. Об этом рассказал блогер Раис Габитов. Любимая переправа белоречан находится в аварийном состоянии, что не позволяет его отреставрировать.

Оставить строение также не представляется возможным. По поручению Главы Башкирии Радия Хабирова, Андрей Иванюта для принятия решения проконсультировался с Институтом развития городов Башкирии и активистами.

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— Подрядчику, который разбирает мост, дано указание: аккуратно сохранить целые части старого моста и разобрать, пометив уцелевшие пролеты. Все это сложить на хранение на специальный склад. Это надо, чтобы впоследствии интегрировать исторические части в новый мост. Передать душу, — написал блогер.
Напомним, ранее активисты устроили акцию, чтобы привлечь внимание к любимой достопримечательности. Из свечей они сложили надпись «Мост, живи!». Видео с результатом акции жители выложили в интернет.

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Источник: proural.info
Фото: Раис Габитов
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