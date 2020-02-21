В Белорецке приступили к демонтажу знаменитого моста

Сегодня, 21 февраля, новый глава Белорецкого района Андрей Иванюта дал добро на демонтаж деревянного моста. Об этом рассказал блогер Раис Габитов. Любимая переправа белоречан находится в аварийном состоянии, что не позволяет его отреставрировать.







Оставить строение также не представляется возможным. По поручению Главы Башкирии Радия Хабирова, Андрей Иванюта для принятия решения проконсультировался с Институтом развития городов Башкирии и активистами.

— Подрядчику, который разбирает мост, дано указание: аккуратно сохранить целые части старого моста и разобрать, пометив уцелевшие пролеты. Все это сложить на хранение на специальный склад. Это надо, чтобы впоследствии интегрировать исторические части в новый мост. Передать душу, — написал блогер.

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Фото: Раис Габитов