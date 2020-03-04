Авария в Октябрьском: пьяный водитель «Нивы» врезался в ВАЗ-2115

Пьяный водитель «Нивы» спровоцировал аварию, в результате которой в больницу попал молодой житель Октябрьского. ДТП произошло на улице Северная.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

По данным ГИБДД г.Октябрьский, 27-летний житель Ермекеевского района за рулем «Нивы», не соблюдавший безопасный интервал движения на дороге, въехал в автомобиль ВАЗ-2115, за рулем которого находился его ровесник.От удара «пятнадцатую» выбросило на другую сторону дороги, где она врезалась в столб. Водитель получил серьезные травмы и был госпитализирован в городскую больницу. Как сообщает пресс-служба ведомства, мужчина за рулем «Нивы» был пьян.