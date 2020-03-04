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Авария в Октябрьском: пьяный водитель «Нивы» врезался в ВАЗ-2115

Добавлено: 04.03.20
Просмотров: 46
Рубрика: Общество
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Авария в Октябрьском: пьяный водитель «Нивы» врезался в ВАЗ-2115

Пьяный водитель «Нивы» спровоцировал аварию, в результате которой в больницу попал молодой житель Октябрьского. ДТП произошло на улице Северная.

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По данным ГИБДД г.Октябрьский, 27-летний житель Ермекеевского района за рулем «Нивы», не соблюдавший безопасный интервал движения на дороге, въехал в автомобиль ВАЗ-2115, за рулем которого находился его ровесник.

От удара «пятнадцатую» выбросило на другую сторону дороги, где она врезалась в столб. Водитель получил серьезные травмы и был госпитализирован в городскую больницу. Как сообщает пресс-служба ведомства, мужчина за рулем «Нивы» был пьян.

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Источник: gtrk.tv
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