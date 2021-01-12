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Авария в Ишимбайском районе: пьяный водитель "Нивы" перевернулся в кювет

Авария в Ишимбайском районе: пьяный водитель "Нивы" перевернулся в кювет

Ишимбайский район | 12 янв 2021 | 09:50

В минувший понедельник в Ишимбайском районе произошла серьезная авария, которую попал 41-летний нетрезвый водитель «Нивы». О происшествии в своем блоге сообщил начальник ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов.



На 31 километре дороги Ишимбай-Салихово-Утяково в двенадцатом часу дня водитель «Нивы» опрокинулся в кювет. При этом автомобилист получил закрытые переломы позвонков. При обследовании выяснилось, что мужчина был пьян – алкотестор показал 0,840 мг/л.

Всего за сутки в республике произошло девять аварий с 11 пострадавшими. Автоинспекторы задержали 40 нетрезвых водителей и пресекли больше 2,2 тысячи нарушений ПДД.

Ранее сообщалось о том, что в одном из сел Ишимбайского района хотят навсегда запретить спиртное.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: блог начальника ГИБДД РБ

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