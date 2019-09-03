Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Авария в Стерлитамаке: водитель "Нивы" врезался в пассажирский автобус

Авария в Стерлитамаке: водитель "Нивы" врезался в пассажирский автобус

Добавлено: 03.09.19
Просмотров: 141
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
Комментарии (0)
Загрузка...
Авария в Стерлитамаке: водитель "Нивы" врезался в пассажирский автобус

В Стерлитамаке утром 2 сентября на перекрёстке улиц Полевой и 20 лет Октября произошло ДТП с участием пассажирского транспорта, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Стерлитамаке из автомобиля пенсионера украли 6 тысяч евро

Читайте также:

В Стерлитамаке из автомобиля пенсионера украли 6 тысяч евро
По данным пресс-службы ГИБДД РБ, 50-летний местный житель за рулём «Нивы», предположительно, не уступил пассажирскому автобусу «Луидор», имевшему преимущество, и врезался в него.

В результате автоаварии пассажирки автобуса, три женщины 47, 63 и 58 лет, обратились за медицинской помощью.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Авария в Туймазинском районе: водитель Lifan Solano насмерть сбил мотоциклиста
Происшествия
Авария в Туймазинском районе: водитель Lifan Solano насмерть сбил мотоциклиста
ДТП в Нефтекамске: под колесами "Нивы" погибла женщина
Происшествия
ДТП в Нефтекамске: под колесами "Нивы" погибла женщина
В Бурзянском районе погиб водитель «Нивы» вылетев в кювет
Происшествия
В Бурзянском районе погиб водитель «Нивы» вылетев в кювет
В Уфе в ДТП попали две маршрутки
Происшествия
В Уфе в ДТП попали две маршрутки
В Илишевском районе две автоледи не поделили дорогу: пострадал ребенок
Происшествия
В Илишевском районе две автоледи не поделили дорогу: пострадал ребенок
В Стерлитамаке водитель врезался в опору железнодорожного моста
Происшествия
В Стерлитамаке водитель врезался в опору железнодорожного моста
В Уфе автобус с пассажирами врезался в столб
Происшествия
В Уфе автобус с пассажирами врезался в столб
В Сибае произошло крупное ДТП, среди пострадавших много детей
Общество / Происшествия
В Сибае произошло крупное ДТП, среди пострадавших много детей
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: