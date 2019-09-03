Авария в Стерлитамаке: водитель "Нивы" врезался в пассажирский автобус

В Стерлитамаке утром 2 сентября на перекрёстке улиц Полевой и 20 лет Октября произошло ДТП с участием пассажирского транспорта, сообщает сайт Newsbash.ru.



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По данным пресс-службы ГИБДД РБ, 50-летний местный житель за рулём «Нивы», предположительно, не уступил пассажирскому автобусу «Луидор», имевшему преимущество, и врезался в него.В результате автоаварии пассажирки автобуса, три женщины 47, 63 и 58 лет, обратились за медицинской помощью.