Авария в Стерлитамаке: водитель "Нивы" врезался в пассажирский автобус
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В Стерлитамаке утром 2 сентября на перекрёстке улиц Полевой и 20 лет Октября произошло ДТП с участием пассажирского транспорта, сообщает сайт Newsbash.ru.
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В результате автоаварии пассажирки автобуса, три женщины 47, 63 и 58 лет, обратились за медицинской помощью.
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