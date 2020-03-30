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В Уфе закрылись все киоски «Уфа-печать»

Добавлено: 30.03.20
Просмотров: 8
Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
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В Уфе закрылись все киоски «Уфа-печать»

Сегодня, 30 марта, выяснилось, что в Уфе прекратили работу все киоски «Уфа-печать». Точки продажи газет и журналов закрылись, несмотря на то, что в указе главы Башкирии о них не было ни слова.



Согласно последнему распоряжению властей республики во избежание распространения новой коронавирусной инфекции должны прекратить работу ряд магазинов и предприятий. Однако, о торговле печатной продукцией речи не шло.

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Напомним, что по Указу президента России СМИ продолжают работу в штатном режиме. Газета «Комсомольская правда» продолжает выходить: ежедневный выпуск по вторникам, средам и пятницам и «Толстушка» также по средам.

Напомним, что 227 жителей Сибая отправили на самоизоляцию, у всех будут взяты анализы на коронавирус. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на сегодняшнем брифинге. 

Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: из открытых источников
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