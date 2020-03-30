В Уфе закрылись все киоски «Уфа-печать»

Сегодня, 30 марта, выяснилось, что в Уфе прекратили работу все киоски «Уфа-печать». Точки продажи газет и журналов закрылись, несмотря на то, что в указе главы Башкирии о них не было ни слова.







Согласно последнему распоряжению властей республики во избежание распространения новой коронавирусной инфекции должны прекратить работу ряд магазинов и предприятий. Однако, о торговле печатной продукцией речи не шло.

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