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В Сибае 227 жителей отправили на самоизоляцию

Добавлено: 30.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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В Сибае 227 жителей отправили на самоизоляцию

227 жителей Сибая отправили на самоизоляцию, у всех будут взяты анализы на коронавирус. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на сегодняшнем брифинге. 



Напомним, жителей Сибая и Баймакского района, совершавших покупки на рынке «Воскресный», призвали срочно обратиться на горячую линию регионального минздрава. Дело в том, что инфицированные коронавирусом предприниматели из Челябинской области, вернувшиеся из-за рубежа и приехавшие торговать в Башкирию, могли заразить покупателей. 

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Добавим, что на сегодняшний день в Башкирии пять подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Под контролем медиков с подозрением на коронавирус находятся 104 человека, из них 17 несовершеннолетних. 

Ранее также сообщалось, что продавец мясом из Челябинской области мог заразить коронавирусом не только жителей Сибая, но и Баймака 

Источник: gtrk.tv
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