В Сибае 227 жителей отправили на самоизоляцию

227 жителей Сибая отправили на самоизоляцию, у всех будут взяты анализы на коронавирус. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на сегодняшнем брифинге.
Напомним, жителей Сибая и Баймакского района, совершавших покупки на рынке «Воскресный», призвали срочно обратиться на горячую линию регионального минздрава. Дело в том, что инфицированные коронавирусом предприниматели из Челябинской области, вернувшиеся из-за рубежа и приехавшие торговать в Башкирию, могли заразить покупателей.
Добавим, что на сегодняшний день в Башкирии пять подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Под контролем медиков с подозрением на коронавирус находятся 104 человека, из них 17 несовершеннолетних.
Ранее также сообщалось, что продавец мясом из Челябинской области мог заразить коронавирусом не только жителей Сибая, но и Баймака