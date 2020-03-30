В Сибае 227 жителей отправили на самоизоляцию

227 жителей Сибая отправили на самоизоляцию, у всех будут взяты анализы на коронавирус. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на сегодняшнем брифинге.







Напомним, жителей Сибая и Баймакского района, совершавших покупки на рынке «Воскресный», призвали срочно обратиться на горячую линию регионального минздрава. Дело в том, что инфицированные коронавирусом предприниматели из Челябинской области, вернувшиеся из-за рубежа и приехавшие торговать в Башкирию, могли заразить покупателей.