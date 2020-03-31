В Башкирии на нарушивших режим самоизоляции будут составлять протоколы

Во время действия в Башкирии режима самоизоляции полицейские продолжат патрулирование парков, улиц и скверов города. В случае нарушения режима сотрудники правоохранительных органов могут составить на нарушителя протокол.







«У полиции есть право составлять необходимые материалы в отношении граждан, которые нарушают режим самоизоляции, и в дальнейшем эти материалы направлять в подразделения Роспотребнадзора. Все зависит от того, насколько действительно человек нарушил режим самоизоляции. У нас есть такое право», — пояснил начальник отдела информации и общественных связей МВД по РБ Максим Родионов.