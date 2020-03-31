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В Башкирии на нарушивших режим самоизоляции будут составлять протоколы

Добавлено: 31.03.20
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Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
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В Башкирии на нарушивших режим самоизоляции будут составлять протоколы

Во время действия в Башкирии режима самоизоляции полицейские продолжат патрулирование парков, улиц и скверов города. В случае нарушения режима сотрудники правоохранительных органов могут составить на нарушителя протокол.



«У полиции есть право составлять необходимые материалы в отношении граждан, которые нарушают режим самоизоляции, и в дальнейшем эти материалы направлять в подразделения Роспотребнадзора. Все зависит от того, насколько действительно человек нарушил режим самоизоляции. У нас есть такое право», — пояснил начальник отдела информации и общественных связей МВД по РБ Максим Родионов.

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Отмечается, что жесткого паспортного режима в Башкирии не будет, но желательно иметь при себе удостоверение личности при выходе из дома.

Напомним, с 28 марта в Уфе из-за ужесточения режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса полностью закрылись 3119 точек торговли, общепита и услуг – это почти 40% от общего числа предприятий (8100).

Источник: gtrk.tv
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