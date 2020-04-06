В Башкирии дачники смогут попасть в сады только в середине апреля

Сегодня, 6 апреля, Радий Хабиров сообщил, что сезон для садоводов откроют, но не сейчас.







Дачников пустят на их участки только 11 апреля. Об этом он сказал на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона.

— Как мне подсказали знающие люди, сейчас там делать нечего. Еще рано, — отметил Хабиров.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: glavarb.ru