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В Башкирии дачники смогут попасть в сады только в середине апреля

Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
В Башкирии дачники смогут попасть в сады только в середине апреля

Сегодня, 6 апреля, Радий Хабиров сообщил, что сезон для садоводов откроют, но не сейчас.



Дачников пустят на их участки только 11 апреля. Об этом он сказал на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона.

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— Как мне подсказали знающие люди, сейчас там делать нечего. Еще рано, — отметил Хабиров.
Также глава сообщил, что такое решение принято из-за необходимости пополнять продуктовый запас, который, возможно, понадобится в ближайшее время гражданам республики.

Напомним, в Башкирии из больницы выписан четвертый вылечившийся от коронавируса, сообщил сегодня на оперативном совещании глава республики Радий Хабиров.

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Источник: ufa1.ru
Фото: glavarb.ru
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