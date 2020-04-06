В Башкирии дачники смогут попасть в сады только в середине апреля
Сегодня, 6 апреля, Радий Хабиров сообщил, что сезон для садоводов откроют, но не сейчас.
Дачников пустят на их участки только 11 апреля. Об этом он сказал на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона.
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— Как мне подсказали знающие люди, сейчас там делать нечего. Еще рано, — отметил Хабиров.Также глава сообщил, что такое решение принято из-за необходимости пополнять продуктовый запас, который, возможно, понадобится в ближайшее время гражданам республики.
Напомним, в Башкирии из больницы выписан четвертый вылечившийся от коронавируса, сообщил сегодня на оперативном совещании глава республики Радий Хабиров.
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Источник:
ufa1.ru
Фото: glavarb.ru
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