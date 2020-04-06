В Башкирии выписали четвертого пациента вылечившегося от коронавируса
В Башкирии из больницы выписан четвертый вылечившийся от коронавируса, сообщил сегодня на оперативном совещании глава республики Радий Хабиров.
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Напомним, главврач Центра гигиены и эпидемиологии Башкирии предположила, когда отступит коронавирус
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Источник:
www.bashinform.ru
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