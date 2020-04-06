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В Башкирии выписали четвертого пациента вылечившегося от коронавируса

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Башкирии выписали четвертого пациента вылечившегося от коронавируса

В Башкирии из больницы выписан четвертый вылечившийся от коронавируса, сообщил сегодня на оперативном совещании глава республики Радий Хабиров.

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В настоящее время в регионе выявлено 10 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, с подозрением в стационарах находятся 89 человек.

Напомним, главврач Центра гигиены и эпидемиологии Башкирии предположила, когда отступит коронавирус 

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Источник: www.bashinform.ru
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