В Уфе малоимущие и многодетные семьи оказавшиеся в тяжелой ситуации из-за коронавируса получат благотворительную помощь

Председатель Общественной палаты РБ, исполнительный директор Общественного фонда развития города Уфы Ольга Панчихина сообщила о том, что в Башкирии стартовал общественный благотворительный проект "ВРЕМЯ ДОБРА". Акция направлена на помощь многодетным, малоимущим, жителям Уфы, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации в период пандемии коронавируса.







Организаторами акции выступают столичная мэрия совместно с Общественным фондом развития города Уфа при поддержке социально ответственного бизнеса и содействии более 300 уфимских волонтёров.









Первая «волна» помощи направлена на многодетных семей, в которых воспитывается 5 и более детей. Уже сегодня, 9 апреля, добровольцы, получившие тщательно упакованные и выданные под роспись бесплатные продуктовые наборы, доставят их 222 адресатам в разные районы Уфы. Пакеты сформированы с соблюдением всех требуемых мер по профилактике коронавируса. Стоимость каждого пакета продуктов питания составляет 1155 рублей. В наборы включено самое необходимое: подсолнечное масло, макаронные и кондитерские изделия, крупы, тушёнка, сахар, мука, сгущенное молоко.Спонсорами этой конкретной благотворительной инициативы выступили партнёры проекта - Инвестиционное агентство и "Бакалейный двор".Благотворительные мероприятия в рамках проекта продолжатся. Следующим этапом проекта станет помощь малоимущим и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Предпринимателям и волонтерам, желающим помочь социально уязвимым жителям Уфы, могут присоединиться к акции, набрав телефон Общественного фонда развития города Уфа: +7 (347) 277-15-40.

«Это не разовая акция, долгосрочный проект. Фонд, как оператор, предоставил счет для аккумулирования благотворительных средств. Если вы готовы направить целевые средства, все они дойдут до наших адресатов. Даже сидя дома, можно помочь. Если понадобятся дезинфицирующие средства, перчатки или другие необходимые вещи для работы волонтеров, мы тоже собранные средства будем на это направлять», - прокомментировала Ольга Панчихина.

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Источник: пресс-секретарь Общественной палаты РБ Ляйсан Гаррапова

Фото: пресс-секретарь Общественной палаты РБ Ляйсан Гаррапова