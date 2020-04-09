В Уфе малоимущие и многодетные семьи оказавшиеся в тяжелой ситуации из-за коронавируса получат благотворительную помощь
Председатель Общественной палаты РБ, исполнительный директор Общественного фонда развития города Уфы Ольга Панчихина сообщила о том, что в Башкирии стартовал общественный благотворительный проект "ВРЕМЯ ДОБРА". Акция направлена на помощь многодетным, малоимущим, жителям Уфы, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации в период пандемии коронавируса.
Организаторами акции выступают столичная мэрия совместно с Общественным фондом развития города Уфа при поддержке социально ответственного бизнеса и содействии более 300 уфимских волонтёров.
Спонсорами этой конкретной благотворительной инициативы выступили партнёры проекта - Инвестиционное агентство и "Бакалейный двор".
Благотворительные мероприятия в рамках проекта продолжатся. Следующим этапом проекта станет помощь малоимущим и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Предпринимателям и волонтерам, желающим помочь социально уязвимым жителям Уфы, могут присоединиться к акции, набрав телефон Общественного фонда развития города Уфа: +7 (347) 277-15-40.
«Это не разовая акция, долгосрочный проект. Фонд, как оператор, предоставил счет для аккумулирования благотворительных средств. Если вы готовы направить целевые средства, все они дойдут до наших адресатов. Даже сидя дома, можно помочь. Если понадобятся дезинфицирующие средства, перчатки или другие необходимые вещи для работы волонтеров, мы тоже собранные средства будем на это направлять», - прокомментировала Ольга Панчихина.
Источник: пресс-секретарь Общественной палаты РБ Ляйсан Гаррапова
Фото: пресс-секретарь Общественной палаты РБ Ляйсан Гаррапова
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