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В Уфе похоронные службы начали предлагать услугу онлйн-погребения

Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
В Уфе похоронные службы начали предлагать услугу онлйн-погребения

В период буйства коронавируса резко активизировались ритуальщики. И это неудивительно, ведь они готовятся к худшему. Так вот, попрощаться с умершим человеком теперь можно онлайн. Такую услугу предложила одна из похоронных служб Уфы вчера, 8 апреля.



Известно, что вести закрытую трансляцию в соцсетях будет свой сотрудник и абсолютно бесплатно. Руководитель похоронной компании Александр рассказывает, что это самый удобный способ в данный период для прощания с усопшим.

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— В период самоизоляции на похороны нельзя собираться больше 10 человек, но прийти хотят многие. Поэтому церемонию прощания мы можем показать в прямом эфире, её увидят только приглашенные пользователи, — говорит мужчина. — К тому же у нас есть еще одна новая услуга — довезти до морга тело покойного бесплатно.
Добрый жест проявило и еще одно из ритуальных агентств города. Только везти будут не до морга, а с похорон, причем родственников.
— Такого еще никто не делал. У нас есть «Газель» на 15 человек, после похорон родственников будем развозить бесплатно по домам, нужно оказать поддержку близким и в без того тяжелый момент, — рассказала директор организации Ирина.
Напомним, Председатель Общественной палаты РБ, исполнительный директор Общественного фонда развития города Уфы Ольга Панчихина сообщила о том, что в Башкирии стартовал общественный благотворительный проект "ВРЕМЯ ДОБРА". Акция направлена на помощь многодетным, малоимущим, жителям Уфы, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации в период пандемии коронавируса.

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Источник: ufa1.ru
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