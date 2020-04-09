В Уфе похоронные службы начали предлагать услугу онлйн-погребения

В период буйства коронавируса резко активизировались ритуальщики. И это неудивительно, ведь они готовятся к худшему. Так вот, попрощаться с умершим человеком теперь можно онлайн. Такую услугу предложила одна из похоронных служб Уфы вчера, 8 апреля.







Известно, что вести закрытую трансляцию в соцсетях будет свой сотрудник и абсолютно бесплатно. Руководитель похоронной компании Александр рассказывает, что это самый удобный способ в данный период для прощания с усопшим.

— В период самоизоляции на похороны нельзя собираться больше 10 человек, но прийти хотят многие. Поэтому церемонию прощания мы можем показать в прямом эфире, её увидят только приглашенные пользователи, — говорит мужчина. — К тому же у нас есть еще одна новая услуга — довезти до морга тело покойного бесплатно.

— Такого еще никто не делал. У нас есть «Газель» на 15 человек, после похорон родственников будем развозить бесплатно по домам, нужно оказать поддержку близким и в без того тяжелый момент, — рассказала директор организации Ирина.

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