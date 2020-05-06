В Башкирии 70 человек получат продуктовые наборы от Общественной палаты республики
Общественная палата республики собрала денежные средства на продуктовые наборы в количестве 70 штук.
Их передадут жителям, которые оказались в трудной жизненной ситуации в период пандемии коронавируса. Помощь в составлении списков оказали некоммерческие организации региона, которые находятся в постоянном контакте с подопечными и владеют информацией об их жизненной ситуации изнутри. В первую очередь помощь окажут малоимущим, маломобильным гражданам, пожилым, инвалидам, безработным и матерям-одиночкам, которые еще не получали продуктовые наборы.
В набор вошли следующие продукты: подсолнечное масло, по 3 пачки круп и макаронных изделий, 1 банка тушенки, печенье.
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