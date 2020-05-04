В Башкирии волонтеры доставят ветеранам продуктовые наборы
В Башкирии ветераны войны получат продуктовые наборы. Данную информацию на оперативном совещании, что прошло в правительстве республики сегодня, 4 мая, озвучил Радий Хабиров, глава Башкортостана.
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