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В Башкирии волонтеры доставят ветеранам продуктовые наборы

Рубрика: Общество
В Башкирии волонтеры доставят ветеранам продуктовые наборы

В Башкирии ветераны войны получат продуктовые наборы. Данную информацию на оперативном совещании, что прошло в правительстве республики сегодня, 4 мая, озвучил Радий Хабиров, глава Башкортостана. 



За доставку продуктов будут отвечать волонтеры, а первые партии наборов они доставят получателям уже 7 мая. Руководитель Башкирии обратился с просьбой к членам республиканского правительства быть максимально внимательными при отправке наборов, дабы не омрачить праздник ветеранам.

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Он попросил проявить максимум внимания, чтобы в набор случайно не попал какой-то испорченный товар. Учитывая, что там присутствуют фрукты и овощи, при отправке каждой коробки, пусть их проверяют волонтеры.

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