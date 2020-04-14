В Башкирии продуктовые наборы для школьников будут комплектоваться республиканской продукцией

Продуктовые наборы для школьников, которые имеют право на бесплатное питание, теперь собирают преимущественно из республиканской продукции.







Напомним, что неделей ранее Глава Башкортостана Радий Хабиров ознакомился с типовыми наборами, отметив, что в них практически нет продуктов, произведённых на территории республики.

– До нас доходят слухи, что отдельные поставщики уменьшают объёмы продуктов в наборе – вместо 1 кг риса кладут 600 г и т.д. За этим нужно вести жесточайший контроль. Если выявим такие факты, будем разрывать контракты на месте, несмотря ни на что, – подчеркнул Радий Хабиров.



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Фото: пресс-служба Главы РБ

После замечания руководителя региона поставщики провели «работу над ошибками». Так, местные производители на 100 процентов закрыли потребности в сахаре и молоке, на 80 процентов – в крупах, на 75 процентов – в сгущённом молоке, на 50 процентов – в растительном масле.