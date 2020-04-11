Погода на вторую половину апреля в Башкирии
В Башкирии до конца апреля 2020 года прогнозируется пасмурная и дождливая погода. За весь месяц температура воздуха днем ни разу не поднимется выше +18ºС. По данным синоптиков, по ночам также будет прохладно – от +1, +3 ºС до +11 ºС.
Согласно долгосрочному прогнозу, на территории Башкирии уже с предстоящей субботы, 11 апреля, ожидаются проливные дожди. На следующей неделе со вторника, 14 апреля, до воскресенья, 19 апреля, установится прохладная и пасмурная погода. Однако после этого кратковременного перерыва дожди зарядят вплоть до конца месяца. До самого 1 мая в республике практически не будет «сухих» дней.
Самыми теплыми днями в апреле обещают 18 и 19 апреля – в эти дни температура воздуха прогреется до +18ºС.
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