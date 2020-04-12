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Прогноз погоды на лето 2020 в Башкирии

Рубрика: Общество
Прогноз погоды на лето 2020 в Башкирии

Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Башкирии летом 2020 года. Так, по данным метеорологов, погода преподнесет немало неприятных сюрпризов. Вместо жарких и солнечных дней ожидаются пасмурные и дождливые.

По прогнозам синоптиков, летний месяцы больше будут напоминать апрель или май. Ожидаются обильные осадки и сильные порывы ветра. Особенно не порадует жителей Башкирии начало июня: температура воздуха прогреется лишь до +15 градусов.

Такая погода будет характерна для всего Приволжского федерального округа.

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Источник: bash.news
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