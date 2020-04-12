В Альшеевском районе на карантин по коронавирусу закрыли поликлинику в селе Раевский

Поликлинику Раевской ЦРБ закрыли на карантин по коронавирусу, здесь у жителя Альшеевского района республики подтвердился коронавирус, сообщил Венер Изякаев, начальник отдела управления Роспотребнадзора по Башкирии.
Ранее на проведение противоэпидемиологических мероприятий были закрыты РКБ, Белебеевская ЦРБ, Октябрьская ЦРБ, клиническая больница в Стерлитамаке, Бирская ЦРБ и психоневрологический диспансер в Нефтекамске.
Напомним, что по данным на 12 апреля в Башкирии 84 подтверждённых случая заболевания COVID-19. Из них 62 пациента госпитализированы, семь выздоровели, двое скончались (причиной смерти только одного из них стал коронавирус, второй умер от осложнений основного заболевания), остальные находятся на самоизоляции на дому – у них нет проявлений COVID-19.