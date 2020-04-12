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В Альшеевском районе на карантин по коронавирусу закрыли поликлинику в селе Раевский

Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
В Альшеевском районе на карантин по коронавирусу закрыли поликлинику в селе Раевский

Поликлинику Раевской ЦРБ закрыли на карантин по коронавирусу, здесь у жителя Альшеевского района республики подтвердился коронавирус, сообщил Венер Изякаев, начальник отдела управления Роспотребнадзора по Башкирии. 



Ранее на проведение противоэпидемиологических мероприятий были закрыты РКБ, Белебеевская ЦРБ, Октябрьская ЦРБ, клиническая больница в Стерлитамаке, Бирская ЦРБ и психоневрологический диспансер в Нефтекамске. 

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Напомним, что по данным на 12 апреля в Башкирии 84 подтверждённых случая заболевания COVID-19. Из них 62 пациента госпитализированы, семь выздоровели, двое скончались (причиной смерти только одного из них стал коронавирус, второй умер от осложнений основного заболевания), остальные находятся на самоизоляции на дому – у них нет проявлений COVID-19.

Напомним, руководство «Башкирской содовой компании» (БСК), чья организация базируется в Стерлитамаке, отправило домой в самоизоляцию работников цеха № 48 из-за обработки помещения от коронавируса.
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Источник: gtrk.tv
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