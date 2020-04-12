В Альшеевском районе на карантин по коронавирусу закрыли поликлинику в селе Раевский

Поликлинику Раевской ЦРБ закрыли на карантин по коронавирусу, здесь у жителя Альшеевского района республики подтвердился коронавирус, сообщил Венер Изякаев, начальник отдела управления Роспотребнадзора по Башкирии.







Ранее на проведение противоэпидемиологических мероприятий были закрыты РКБ, Белебеевская ЦРБ, Октябрьская ЦРБ, клиническая больница в Стерлитамаке, Бирская ЦРБ и психоневрологический диспансер в Нефтекамске.



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