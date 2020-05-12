В Башкирии будет дождливо

В Башкирии ожидается дождливая погода. Об этом сообщают синоптики Башгидромета.



Так, 12 мая в регионе прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный умеренный, при грозах – шквалистое усиление ветра до сильного. Температура воздуха днем составит 17-22°.



В республике 13 мая так же ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный умеренный, при грозах шквалистое усиление ветра до сильного. Температура воздуха ночью составит 5-10°, днем 18-23°.



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