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В Башкирии будет дождливо

Рубрика: Общество
В Башкирии будет дождливо

В Башкирии ожидается дождливая погода. Об этом сообщают синоптики Башгидромета.

Так, 12 мая в регионе прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный умеренный, при грозах – шквалистое усиление ветра до сильного. Температура воздуха днем составит 17-22°.

В республике 13 мая так же ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный умеренный, при грозах шквалистое усиление ветра до сильного. Температура воздуха ночью составит 5-10°, днем 18-23°.

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Источник: gtrk.tv

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