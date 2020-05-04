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В конце мая жителей Башкирии ждут еще три выходных дня

Рубрика: Общество
В конце мая жителей Башкирии ждут еще три выходных дня

Священный месяц Рамадан закончится 23 мая, а 24 мая будет отмечаться праздник Ураза-байрам, который связан с завершением поста. В этом году он попадает на воскресенье, поэтому понедельник будет выходным днем.

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Жители Башкирии отдохнут с 23 по 25 мая. Напоминаем, что режим самоизоляции продлен до 11 мая включительно. Еще неизвестно, будет ли дальше действовать данный режим.

В этом году Рамадан наступил 23 апреля и в течение 30 дней мусульманами соблюдается пост в дневное время.

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