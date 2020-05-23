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В Уфе на асфальте жильцам дома оставили напоминание о самоизоляции

В Уфе на асфальте жильцам дома оставили напоминание о самоизоляции

Уфа | 23 май 2020 | 22:45

В Уфе под окнами жилого многоквартирного дома появилась необычная надпись. Ее оставил стрит-арт-художник Артур Лукьянов. Он известен тем самым граффити с коронавирусным монстром возле РКБ имени Куватова.



Надпись «Лера, не выходи из-за меня!» появилась на асфальте возле жилого дома в Зеленой Роще. Отметим, что подобные призывы уже были зафиксированы в Самаре, Воронеже, Москве, Санкт-Петербурге и не только. На самом деле это не просто надпись, а обращение к гражданам.

Надпись – часть акции проекта стопкоронавирус.рф. Акция нацелена на то, чтобы напомнить гражданам, что не стоит без острой нужны покидать свой дом в нынешних непростых условиях. А форма текста была взята из уже всем давно знакомых дворовых надписей, вроде «Аня, выходи за меня».

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Инициировал эту необычную стрит-арт акцию АНО «Национальные приоритеты». Координатором является сам федеральный проект стопкоронавирус.рф.

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Источник: bash.news
Фото: bash.news

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