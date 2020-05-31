Роспотребнадзор дал рекомендации по пляжному отдыху: маски можно не носить

| 31 май 2020 | 20:44

Россиянам разрешили не носить маски на пляжах. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Однако, напомнила руководитель ведомства, нужно помнить о социальной дистанции.







«Маски на пляже мы не предлагали и не предлагаем, а вот расстояние между отдыхающими для людей, не связанных между собой семейными отношениями, — да, должна быть социальная дистанция, это обязательно и на пляже тоже», — сказала она в программе «Москва. Кремль. Путин»



По последним данным, в России выявлено 405 843 человека с коронавирусом, из них 4693 скончались, свыше 171 тысячи вылечились. Ранее Владимир Путин заявил, что пик распространения коронавируса в России, по данным ученых, считается пройденным. Страна начала поэтапно снимать введенные ограничения, однако в некоторых регионах режим самоизоляции продлили.



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Пляжи в российских регионах могут открыть с 1 июля, заявлял глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Депутат подчеркнул, что туристический сезон в России состоится «несмотря ни на что».С 1 июня Россия снимает ограничения для внутреннего туризма.