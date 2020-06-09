Стали известны результаты технического обследования дома №5 по улице Шота Руставели в Уфе

Уфа | 09 июн 2020 | 11:13

В Уфе было проведено технического обследования жилого дома N5 по улице Шота Руставели. Жильцы дома, вблизи которого планируется строительство многоэтажки, пожаловались на трещины на стенах здания 1975 года постройки.







Как сообщили в пресс-службе администрации города, обследование технического состояния строительных конструкций дома проводилось силами ООО «Производственная фирма «Вуд Мастер» по заказу ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района Уфы». Уже известны результаты.



По итогам проведенной экспертизы выяснилось, что основными причинами образования трещин на стенах жилого дома стали неравномерная осадка фундамента и нарушение требований по устройству узлов сопряжения блок-секций — там отсутствует деформационный шов. Техническое состояние наружных стен блок-секции №2 в месте сопряжения блок-секций и внутренних стен блок-секции №1 оценивается как ограниченно работоспособное. В мэрии добавили, что трещины на стенах дома были зафиксированы еще до начала строительных работ, запланированных на близлежащей площадке. К тому же компания-застройщик обязуется произвести расселение жильцов и снести двухэтажное здание бывшего общежития, расположенного также рядом со стройплощадкой по адресу Шота Руставели, 76.

— У застройщика есть права на данный земельный участок, — отметил начальник отдела градостроительного контроля и выдачи разрешений администрации Уфы Рустам Тухватуллин. — Проектная документация разработана на основании выполненных инженерных изысканий. Все документы получили положительное заключение экспертной организации. Разрешение на строительство выдано в соответствии с действующим законодательством.









Ранее представители администрации Уфы встретились с инициативной группой жителей дома №5 по улице Шота Руставели. Вместе они обсудили проведение подготовительных работ и освоение строительной площадки на территории, ограниченной улицами Российской, Шота Руставели, проспектом Октября и внутриквартальным проездом в Орджоникидзевском районе Уфы. На встрече также присутствовали представители администрации Орджоникидзевского района, проектной компании «Георекон» и компании-застройщика ПСК-6. Жильцов заверили, что строительные работы ведутся в полном соответствии с нормами законодательства.На встрече обеспокоенным жильцам предъявили все нормативные документы и разрешения на строительство, в том числе постановление администрации города №1922 от 13 декабря 2016 года, согласно которому было принято решение о развитии территории, ограниченной улицами Российская, Шота Руставели, проспектом Октября и внутриквартальным проездом в Орджоникидзевском районе. Также жильцов ознакомили с постановлением №1581 от 10 октября 2019 года, которое было принято по результатам публичных обсуждений, где были утверждены проекты планировки и межевания территории.

В администрации Уфы добавили, что в настоящее время застройщик проводит подготовительные работы и освоение строительной площадки многоквартирного жилого дома литер 1. Ранее компания получила разрешение на строительство №02-RU 03308000-1262Ж-2020 от 7 мая 2020 года.





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Фото: скриншот с видео Бажин Фактор