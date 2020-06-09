Стали известны результаты технического обследования дома №5 по улице Шота Руставели в Уфе
Уфа | 09 июн 2020 | 11:13
В Уфе было проведено технического обследования жилого дома N5 по улице Шота Руставели. Жильцы дома, вблизи которого планируется строительство многоэтажки, пожаловались на трещины на стенах здания 1975 года постройки.
Как сообщили в пресс-службе администрации города, обследование технического состояния строительных конструкций дома проводилось силами ООО «Производственная фирма «Вуд Мастер» по заказу ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района Уфы». Уже известны результаты.
По итогам проведенной экспертизы выяснилось, что основными причинами образования трещин на стенах жилого дома стали неравномерная осадка фундамента и нарушение требований по устройству узлов сопряжения блок-секций — там отсутствует деформационный шов. Техническое состояние наружных стен блок-секции №2 в месте сопряжения блок-секций и внутренних стен блок-секции №1 оценивается как ограниченно работоспособное. В мэрии добавили, что трещины на стенах дома были зафиксированы еще до начала строительных работ, запланированных на близлежащей площадке. К тому же компания-застройщик обязуется произвести расселение жильцов и снести двухэтажное здание бывшего общежития, расположенного также рядом со стройплощадкой по адресу Шота Руставели, 76.
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В администрации Уфы добавили, что в настоящее время застройщик проводит подготовительные работы и освоение строительной площадки многоквартирного жилого дома литер 1. Ранее компания получила разрешение на строительство №02-RU 03308000-1262Ж-2020 от 7 мая 2020 года.
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