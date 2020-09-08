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Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал строительство нового дома на Шота Руставели в Уфе

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал строительство нового дома на Шота Руставели в Уфе

Уфа | 08 сен 2020 | 09:36

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил разобраться в ситуации со строительством высотки рядом с домом №5 на улице Шота Руставели. Соответствующее задание он дал на cтройчасе, сообщил накануне, 7 сентября, телеграм-канал «Башкортостан сегодня».



— Мне не очень нравится история, когда посреди двора «втыкают» многоэтажку. Нужно разобраться в этом вопросе и получить объективную картину о строительстве дома и его влиянии на соседние здания. Но вместе с тем нельзя допускать, чтобы жители, что называется, «давили» на строительные планы. Все должно быть объективно и сбалансировано, — отметил Хабиров.

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Напомним, что скандал со строительством 34-этажного МКД в центре домов по проспекту Октября, 170, 170/1 и 168, Шота Руставели, 76 и 5, вспыхнул 3 июня 2020 года. Тогда уфимцы вышли на голодовку. Жители хотели во дворе детскую площадку и благоустроенную территорию. Кроме того, они уверены, что новостройка может разрушить их дома, на которых уже имеются трещины. Активисты уже несколько раз встречались с властями города, но так и не достигли договоренностей. Впоследствии было несколько ярких акций. Например, Алла Яковлева объявила мэра столицы Ульфата Мустафина в розыск, так как он ей не отвечал в мессенджере.

Ранее сообщалось, что в Уфе за мелкое хулиганство задержали активистку, выступающую против новостройки на Шота Руставели.
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Источник: ufa1.ru

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