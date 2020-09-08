Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал строительство нового дома на Шота Руставели в Уфе

Уфа | 08 сен 2020 | 09:36

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил разобраться в ситуации со строительством высотки рядом с домом №5 на улице Шота Руставели. Соответствующее задание он дал на cтройчасе, сообщил накануне, 7 сентября, телеграм-канал «Башкортостан сегодня».







— Мне не очень нравится история, когда посреди двора «втыкают» многоэтажку. Нужно разобраться в этом вопросе и получить объективную картину о строительстве дома и его влиянии на соседние здания. Но вместе с тем нельзя допускать, чтобы жители, что называется, «давили» на строительные планы. Все должно быть объективно и сбалансировано, — отметил Хабиров.

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