Прокуратура Башкирии проверит строительство высотки в Уфе, из-за которой местные жители объявили голодовку

Уфа | 04 июн 2020 | 13:00

Региональная прокуратура проверит законность строительства 34-этажного здания на улице Шота Руставели. Напомним, против возведения высотки выступают жильцы соседней девятиэтажки. Они уверены, что из-за стройки их дом разрушается.



«По результатам проверки, при наличии оснований, будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — подытожили в прокуратуре.

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Как сообщает пресс-служба ведомства, к прокурорской проверке также привлечены сотрудники госкомитета по жилстройнадзору. Отмечается, что будет проверена законность строительства, а также дана оценка соблюдению жилищных прав уфимцев.