Прокуратура Башкирии проверит строительство высотки в Уфе, из-за которой местные жители объявили голодовку

Региональная прокуратура проверит законность строительства 34-этажного здания на улице Шота Руставели. Напомним, против возведения высотки выступают жильцы соседней девятиэтажки. Они уверены, что из-за стройки их дом разрушается.
Как сообщает пресс-служба ведомства, к прокурорской проверке также привлечены сотрудники госкомитета по жилстройнадзору. Отмечается, что будет проверена законность строительства, а также дана оценка соблюдению жилищных прав уфимцев.
«По результатам проверки, при наличии оснований, будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — подытожили в прокуратуре.