В Уфе иностранные студенты юридического института МВД объявили голодовку

| 11 июн 2020 | 18:12

Студенты из Африки, которые учатся в Уфимском юридическом институте МВД, объявили голодовку. Как следует из обращения к главе Башкирии Радию Хабирову, иностранных граждан не выпускают из общежития.







«Они находятся в режиме самоизоляции с конца марта по сей день с разрешением выйти за пределы территории ЮИ МВД всего на час, тогда как все остальные жители Башкирии с 12 мая могут свободно гулять по городу, – негодует заявитель Бурханова А. – Так как жить взаперти третий месяц не возможно! Обращаюсь к вам с целью скорого разрешения этого недоразумения».

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В обращении говорится, что студенты «неоднократно обращались к руководству института» и всегда получали один и тот же ответ: «Мы заботимся о вашем здоровье, потерпите ещё неделю». Учащиеся в знак протеста объявили голодовку – они не посещают столовую вторые сутки и отказываются ходить в магазин за продуктами.