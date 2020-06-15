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В Башкирии ожидаются холодный ветер и заморозки

В Башкирии ожидаются холодный ветер и заморозки

| 15 июн 2020 | 09:14

В Башкирии продолжается прохладная погода. По сообщению регионального гидрометцентра, сегодня, 15 июня, не будет осадков.

Ветер северный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью 10°, потеплеет до 25°. В северных и восточных районах заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-2°.

Завтра, 16 июня, день пройдет без дождей. Ветер северный, местами порывы до сильного. Столбик термометра днем поднимется до 26°, а ночью опустится до 10°. 

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Источник: gorobzor.ru

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