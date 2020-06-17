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Подсластили тяжелые будни

Подсластили тяжелые будни

Уфа | 17 июн 2020 | 16:38

17 июня поддержать медиков в борьбе с пандемией коронавируса решила кондитерская фабрика «Победа». Предприятие направило партию шоколада клинике БГМУ в Уфе, который на данный момент служит госпиталем для пациентов с COVID-19.



Сотрудникам больницы доставили 575 плиток шоколада общим весом 57,5 кг. Вкусный подарок по-настоящему порадовал медработников.

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— Уже несколько месяцев мы работаем в режиме 24/7, оказывая помощь всем поступающим к нам пациентам. В такой ситуации особенно важно сохранять силы, и мы надеемся, что подарок поможет нам в этом. Спасибо фабрике за столь своевременную акцию, — сказала и.о. главного врача Ольга Ефремова.

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Источник: proural.info
Фото: пресс-служба КФ «Победа»

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