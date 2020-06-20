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В Башкирии прогнозируют сильный ветер, дожди и грозы

В Башкирии прогнозируют сильный ветер, дожди и грозы

| 20 июн 2020 | 10:50

В Башкирии в ближайшие два дня обещают похолодание ночью и резкий перепад температуры днем. По информации синоптиков, в некоторых районах температура упадет до минуса. 

20 июня  пройдет без осадков, днем по северо-западу республики небольшой дождь. Ветер южный с переходом на западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздухаднем 23-28°.

21 июня местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер западный с переходом на северный умеренный, днем в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха ночью 7-12°, днем 17-22°, по югу республики 23-28°.

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Источник: gorobzor.ru

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