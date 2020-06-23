Минтруд рассказал, на сколько за три года вырастут пенсии россиян

| 23 июн 2020 | 23:06

Министерство труда России на предстоящие три года установило возможный уровень индексации страховых и социальных пенсий. О чем говорит проект, который рассмотрят на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.







В следующем году размер страховых пенсий неработающих россиян проиндексируют на 6,3%, в 2022 году на 5,9%, а в 2023 году на 5,6%. Отметим, что страховые пенсии в стране индексируются с 1 января.



С 1 января 2021 году сумма фиксированной части к страховой пенсии будет составлять 6 044, 48 рубля, в 2022 году она увеличится до 6 401, 10 рублей, а в 2023 году до 6 759, 56 рублей.









Среднегодовой размер представленной пенсии в 2021 году составит 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, в 2023 году — 19 283 рубля. Следовательно, с каждым годом размер выплаты будет возрастать на тысячу рублей.Средняя сумма социальных пенсий в 2021 году будет составлять 9 977 рублей, в 2022 году — 10 307 рублей, в 2023 году — 10 693 рубля.

Однако индексация не коснется накопительной и срочной пенсий ни в 2021 году, ни в 2022 и 2023 годах.





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Фото: newsbash.ru