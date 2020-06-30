В Башкирии прогнозируются кратковременные дожди

| 30 июн 2020 | 08:49

Сегодня, 30 июня, в Башкирии местами ожидается кратковременный дождь, ночью по югу грозы.



Как сообщает региональный гидрометцентр, также прогнозируется северный умеренный ветер, в южных районах с порывами до сильного. Температура воздуха ночью составит +5, +10°, в северных и горных районах возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы, температура – 0, -2°, днем +17, +22°.







Завтра, 1 июля, существенных осадков не ожидается. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью +5, +10°, в северных и горных районах республики также слабые заморозки до 0, -2°, днем столбики термометров покажут +18, +23°.

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