| 03 июл 2020 | 11:39

С 2015 года в Башкирии зафиксирован рост дозы радиации на одного человека. Ежегодный показатель в республике в 1,7 раз больше среднего по России.







Специалисты связывают такой резкий всплеск опасного излучения с деятельностью некоторых предприятий в соседних регионах. Башкирия граничит с Челябинской областью, где работает ПО «Маяк». Предприятие занимается производством изотопов и отработавшего ядерного топлива первого класса опасности. Также Башкирия граничит со Свердловской областью, где функционируют предприятия «Квант» и «Изотоп», они относятся ко второй категории опасности.

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90 % дозы радиации приходится на природные источники. Деятельность предприятий, техногенный фон и медицинские исследования составляют всего 10 % от доли общего излучения.Эксперты утверждают, что в последние три года радиационная обстановка в Башкирии не изменилась, она остаётся удовлетворительной.