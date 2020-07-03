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В Башкирии зафиксирован рост дозы радиации на одного человека
| 03 июл 2020 | 11:39
С 2015 года в Башкирии зафиксирован рост дозы радиации на одного человека. Ежегодный показатель в республике в 1,7 раз больше среднего по России.
Специалисты связывают такой резкий всплеск опасного излучения с деятельностью некоторых предприятий в соседних регионах. Башкирия граничит с Челябинской областью, где работает ПО «Маяк». Предприятие занимается производством изотопов и отработавшего ядерного топлива первого класса опасности. Также Башкирия граничит со Свердловской областью, где функционируют предприятия «Квант» и «Изотоп», они относятся ко второй категории опасности.