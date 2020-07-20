В Караидельском районе Башкирии пройдет фестиваль спорта и туризма для людей с инвалидностью
Караидельский район | 20 июл 2020 | 16:01
С 20 по 25 июля на реке Уфе, в Республике Башкортостан, пройдет Фестиваль спорта и туризма для людей с инвалидностью по дисциплинам: парусный спорт, sup-серфинг, виндсерфинг, дайвинг, фридайвинг, водный туризм в рамках проектов «Яхтинг равных возможностей» и «Солнце Ветер Вода Человек».
Фестиваль пройдет в акватории Павловского водохранилища, на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Звездный».
В мероприятиях принимают участие команды из 14 регионов Российской Федерации (около 70 человек). За неделю участники получат необходимые знания по теории парусного спорта, приобретут навыки управления парусным катамараном и примут участие в тренировочных гонках. Кроме этого, для участников Фестиваля пройдут мастер-классы по sup и виндсерфингу. Призеры соревнований примут участие в однодневном походе на парусных катамаранах.
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Организаторами фестиваля являются Всероссийское общество и инвалидов и Российский спортивный союз инвалидов при поддержке Фонда Президентских Грантов и Министерства спорта РФ по федеральному проекту «Спорт - норма жизни». Цель фестиваля – повышение доступности занятий водным туризмом и парусным спортом для людей с инвалидностью.
В рамках фестиваля 24 июля c 16:00 в Клубе активного отдыха «Звездный» (Республика Башкортостан, Караидельский район, на берегу Павловского водохранилища, координаты: 55.558422, 56.670543) пройдут показательные выступления. В мероприятии примут участие представители министерств и ведомств спорта и туризма Республики Башкортостан.
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