В Башкирию на пару дней вернулась жара

| 06 авг 2020 | 08:58

Башгидрометцентр предоставил прогноз погоды на ближайшие два дня. Синоптики сообщают, что температура воздуха снова поднимется и станет жарко.



6 августа местами ожидаются сильные порывы ветра, однако температура воздуха днем составит 28-33°.



7 августа пройдет преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью 14-19°, днем 28-33°.



Подробный прогноз погоды в Башкирии смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather



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