Погода в Башкирии сегодня, 8 августа 2020 года

| 08 авг 2020 | 08:55

Наверное, уже все видели предупреждение от МЧС? Погода снова дарит нам сюрпризы. На этот раз жара сменится дождями, грозами и лихим ветром.



Погода в Уфе на 8 августа

На смену духоте в Уфе придут грозы и прохладная погода.



Утром в 8:00 температура воздуха составит +20 градусов, будет облачно. Уже в 11:00 начнётся гроза и небольшой дождь, теплее станет всего на два градуса. Такая погода сохранится до 17:00, а там дождь станет ещё сильнее.







Еще больше осадков будет в районе 20:00-23:00. Будет лить, как из ведра. Вдобавок ко всему весь день ожидается шквалистый ветер до 12 метров в секунду. Субботу лучше провести дома.



Погода в Стерлитамаке на 8 августа

Стерлитамаку тоже не убежать от непогоды.



В 8:00 температура воздуха будет +20 градусов. В 11:00 потеплеет до +23 и начнётся небольшой дождь.



Дождь будет мало-мальски накрапывать примерно до 17:00, а там усилится и будет щедро поливать Стерлитамак до 20:00. Температура не будет сильно меняться в течение дня. +23..+24 – такие показатели сохранятся до вечера.



Ветер в Стерлитамаке усилится ближе к вечеру. Синоптики обещают, что он не будет сильнее 10 метров в секунду.



Погода в Нефтекамске на 8 августа

В Нефтекамске чуть больше солнца, но тут целый день бушует сильный ветер.



Гроза и сильный дождь начнутся уже с 8:00, а температура составит всего +17 градусов. К полудню дождь немного успокоится, но сильно не потеплеет – всего +18 градусов. Солнце выглянет в районе 14:00 и немного прогреет город, за окном будет +21 градус. Облака разбегутся только около 17:00. Вечер будет ясным, тихим, термометр покажет +22.



С самого утра без устали будет дуть сильный ветер до 12 метров в секунду.



Погода в Октябрьском на 8 августа

В Октябрьском просто бешеный ветер.



Небольшой дождь, гроза и ветер начнутся уже с самого утра. Температура будет +19 градусов. До обеда не будет существенных изменений, разве только станет теплее на один градус. Такая обстановка сохранится до 17:00, только тогда дождь немного успокоится, а температура поднимется до +22.



С утра до вечера ветер не прекратится, его скорость будет достигать 14 метров в секунду.



Погода в Белорецке на 8 августа

В Белорецке один раз выглянет солнце, а в остальном погода будет мало отличаться от других городов



Утром будет +21. К полудню потеплеет до +24 и выглянет солнце. В 14:00 похолодает на один градус и начнётся обильный дождь. К 17:00 станет ещё прохладнее, температура воздуха составит +19 градусов, а дождь не прекратится. Погода устаканится только ближе к 20:00. Дождь продолжит идти, но станет чуть спокойнее.









Ветер будет временами доходить до 12 метров в секунду.



Погода в Кумертау на 8 августа

Жителям Кумертау осадков досталось меньше, но ветер здесь разгуляется не на шутку.



Утром будет облачно и +21. В 11:00 потеплеет до +24 и станет пасмурно. В 14:00 робко выглянет солнце и обрадует жителей города теплом в +25 градусов. К 17:00 погода резко испортится и начнётся гроза с небольшим дождём. Моросить будет примерно до 20:00.



Ветер не прекратится целый день. Максимальная скорость – 14 метров в секунду.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкирии смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather

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