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Прогноз погоды в Башкирии сегодня, 21 августа 2020 года

Прогноз погоды в Башкирии сегодня, 21 августа 2020 года

| 21 авг 2020 | 09:03

Природа пока не хочет радовать жителей Башкирии теплом и солнцем. Осенняя погода задержится  в республике ещё на время. Дожди, холод, ветра - прогноз пока такой. 

Погода в Уфе на 21 августа
В Уфе ожидаются дожди.

Утром температура воздуха составит  +13 градусов, начнётся небольшой дождь. К 11:00 потеплеет до +15, дождь прекратится. В 17:00 снова начнёт капать, а потеплеет всего до +17.



Максимальная скорость ветра – 8 метров в секунду.

Погода в Стерлитамаке на 21 августа
В Стерлитамаке тоже будет пасмурно.

В 8:00 будет +12. К полудню потеплеет до +15. Небольшой дождь ожидается в районе 14:00. В 17:00  потеплеет до +17, больше осадков не ожидается.

Синоптики также обещают ветер до 8 метров в секунду.

Погода в Нефтекамске на 21 августа
В Нефтекамске тоже дожди.

В 8:00 будет +13 градусов и небольшой дождь. К полудню потеплеет до +15. Дождь не прекратится до 14:00. В 17:00 температура воздуха составит +18 градусов, будет малооблачно.

Здесь тоже обещают ветер до 8 метров в секунду.

Погода в Октябрьском на 21 августа
В Октябрьском погода не отличается от погоды в остальных городах.

Температура в 8:00 составит  +12 градусов. К полудню потеплеет до +14 и начнётся лёгкий дождь. В 17:00 ожидается небольшой дождь, а температура воздуха будет +17.

Синоптики обещают здесь ветер не более 8 метров в секунду.

Погода в Белорецке на 21 августа
В Белорецке будет ужасный ветер и холод.

Утром будет +8. К полудню не потеплеет, температура останется без изменений. В районе 17:00 ожидается небольшой дождь, а потеплеет всего до +10 градусов. Будет холодно.



Вдобавок ко всему здесь будет ураганный ветер до 18 метров в секунду.

Погода в Кумертау на 21 августа
В Кумертау будет облачно и дождливо.

В 8:00 температура воздуха составит +12. К 11:00 потеплеет до +16 градусов. В районе 14:00 ожидается небольшой дождь, который не прекратится до вечера. В 17:00 потеплеет до +17.

Максимальная скорость ветра – 9 метров в секунду.

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: bash.news

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