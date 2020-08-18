Погода в Башкирии сегодня, 18 августа 2020 года

| 18 авг 2020 | 09:12

Началась самая холодная неделя лета 2020. Температура по всей республике не поднимется выше +15 градусов, говорят синоптики. Помимо этого всю неделю ожидаются дожди и сильный ветер.



Погода в Уфе на 18 августа

В Уфе будет дождь, холод и ветер.



Утром температура воздуха составит +13 градусов, также ожидается небольшой небольшой дождь. К 11:00 потеплеет до +15. В 14:00 опять начнётся дождь, который закончится только в районе 17:00. Температура воздуха упадёт до +14.







Также в Уфе буде сильный ветер до 14 метров в секунду



Погода в Стерлитамаке на 18 августа

В Стерлитамаке примерно такая же обстановка, как в Уфе.



В 8:00 уже начнётся дождь, будет +12 градусов. К полудню потеплеет до +14 и ожидается гроза. Такая погода сохранится до конца дня, а максимальная температура днём составит +16 градусов.



Ветер здесь тоже сильный – до 14 метров в секунду.



Погода в Нефтекамске на 18 августа

В Нефтекамске тоже ветрено, пасмурно и холодно.



Утро начнётся с +12 градусов. К полудню потеплеет до +14, начнётся небольшой дождь. В 17:00 облака разойдутся, выглянет солнце. В это время потеплеет до +16.



Синоптики обещают весь день сильный ветер до 14 метров в секунду.



Погода в Октябрьском на 18 августа

В Октябрьском холодно.



Температура в 8:00 составит +12 градусов. Такая температура сохранится до 17:00, там потеплеет до +16.



Ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду.



Погода в Белорецке на 18 августа

В Белорецке очень много дождей.



Утром будет +10 и дождь. К полудню потеплеет до +12, а к дождю присоединится гроза. Осадки не прекратятся до самого вечера, а температура весь день будет держаться в районе +12..+14 градусов.









Ветер будет доходить до 15 метров в секунду.



Погода в Кумертау на 18 августа

В Кумертау будет тоже пасмурно.



Дождь начнётся с 8:00, температура воздуха составит +14. К 11:00 потеплеет до +16, дождь не остановится. Во второй половине дня температуры не будут существенно меняться.



Максимальная скорость ветра – 13 метров в секунду.





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