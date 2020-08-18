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Погода в Башкирии сегодня, 18 августа 2020 года

Погода в Башкирии сегодня, 18 августа 2020 года

| 18 авг 2020 | 09:12

Началась самая холодная неделя лета 2020. Температура по всей республике не поднимется выше +15 градусов, говорят синоптики. Помимо этого всю неделю ожидаются дожди и сильный ветер.

Погода в Уфе на 18 августа
В Уфе будет дождь, холод и ветер.

Утром температура воздуха составит +13 градусов, также ожидается небольшой небольшой дождь.  К 11:00 потеплеет до +15. В 14:00  опять начнётся дождь, который закончится только в районе 17:00. Температура воздуха упадёт до +14.



Также в Уфе буде сильный ветер до 14 метров в секунду

Погода в Стерлитамаке на 18 августа
В Стерлитамаке примерно такая же обстановка, как в Уфе.

В 8:00 уже начнётся дождь, будет +12 градусов. К полудню потеплеет до +14 и ожидается гроза. Такая погода сохранится до конца дня, а максимальная температура днём составит +16 градусов.

Ветер здесь тоже сильный – до 14 метров в секунду.

Погода в Нефтекамске на 18 августа
В Нефтекамске тоже ветрено, пасмурно и холодно.

Утро начнётся с +12 градусов. К полудню потеплеет до +14, начнётся небольшой дождь. В 17:00 облака разойдутся, выглянет солнце. В это время потеплеет до +16.

Синоптики обещают весь день сильный ветер до 14 метров в секунду.

Погода в Октябрьском на 18 августа
В Октябрьском холодно.

Температура в 8:00 составит  +12 градусов. Такая температура сохранится до 17:00, там потеплеет до +16.

Ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду.

Погода в Белорецке на 18 августа
В Белорецке очень много дождей.

Утром будет +10 и дождь. К полудню потеплеет до +12,  а к дождю присоединится гроза. Осадки не прекратятся до самого вечера, а температура весь день будет держаться в районе +12..+14 градусов.



Ветер будет доходить до 15 метров в секунду.

Погода в Кумертау на 18 августа
В Кумертау будет тоже пасмурно.

Дождь начнётся с 8:00,  температура воздуха составит +14. К 11:00 потеплеет до +16, дождь не остановится. Во второй половине дня температуры не будут существенно меняться.

Максимальная скорость ветра – 13 метров в секунду.

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Источник: bash.news

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