В Башкирии на защиту шихана Куштау приехали больше тысячи человек | видео

Стерлитамакский район | 09 авг 2020 | 17:10

Сегодня, 9 августа, активисты Куштау вышли на флэшмоб «Куштау, живи!» в защиту шихана. Одна из участниц акции сняла прямую трансляцию, в которой показала, как обстоят дела в реальном времени. По словам автора видео, гора Куштау имеет всемирное значение и мировое геологическое наследие.





— На флэшмобе собрались жители Башкирии, люди даже приехали из других регионов, — рассказала автор трансляции Carrie Str.



По словам девушки, во флэшмобе участвуют более 1000 человек и он длится уже два часа. Активисты выстроились в огромную цепочку, начало которой даже не видно.

— Сейчас жители Башкортостана собираются обратиться к власти с просьбой оставить в покое гору Куштау, — поделилась девушка. — Люди машут флагом Башкортостана и кричат «Куштау, живи!», мимо проезжающие машины сигналят и поддерживают активистов.

— Это народная акция, спонтанная, участники флэшмоба борются за экологичные технологии производства соды, за всемирное геологическое восстание, — рассказала автор видео.

— До слез, аж мурашки по телу, огромное спасибо всем участникам флэшмоба! Вместе мы сила! — поделилась своими эмоциями под постом в сообществе «Сохраним Шиханы Торатау, Юрактау и Куштау!» Венера Тагирова.

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Фото: личный архив «Сохраним Шиханы Торатау, Юрактау и Куштау!» / vk.com

Как объяснила девушка, она ведет трансляцию для того, чтобы те, кто не смог приехать, прониклись этим мероприятием.Трансляцию посмотрели уже почти 10 000 человек. В комментариях люди поддерживают флэшмоб.