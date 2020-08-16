| 16 авг 2020 | 16:32

Народный артист Башкирии и Татарстана Айдар Галимов выступил против разработки шихана Куштау. В своем профиле в Instagram он опубликовал видео с песней и пост, в котором высказал свое мнение по поводу происходящих событий.





«Не могу оставаться в стороне от всех происходящих процессов, особенно в последние дни-душа болит... Очень надеюсь, что точка невозврата ещё не пройдена, и все можно решить цивилизованным путём... Метод насилия считаю неприемлемым, он ни к чему хорошему не приведёт! Есть такое понятие в современной экономике, как «стоимость». Но есть и общечеловеческое понятие «бесценность». Я думаю, наши Шиханы бесценны не только для нашей республики, но и для всего мира. Поэтому я однозначно выступаю против освоения всех трёх Шиханов!!! Сохраним наше наследие для потомков!!!» – написал в посте артист (орфография и пунктуация сохранены).

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Фото: скриншот видео