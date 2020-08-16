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Народный артист Башкирии и Татарстана Айдар Галимов выступил против разработки шихана Куштау

Народный артист Башкирии и Татарстана Айдар Галимов выступил против разработки шихана Куштау

| 16 авг 2020 | 16:32

Народный артист Башкирии и Татарстана Айдар Галимов выступил против разработки шихана Куштау. В своем профиле в Instagram он опубликовал видео с песней и пост, в котором высказал свое мнение по поводу происходящих событий.



«Не могу оставаться в стороне от всех происходящих процессов, особенно в последние дни-душа болит... Очень надеюсь, что точка невозврата ещё не пройдена, и все можно решить цивилизованным путём... Метод насилия считаю неприемлемым, он ни к чему хорошему не приведёт! Есть такое понятие в современной экономике, как «стоимость». Но есть и общечеловеческое понятие «бесценность». Я думаю, наши Шиханы бесценны не только для нашей республики, но и для всего мира. Поэтому я однозначно выступаю против освоения всех трёх Шиханов!!! Сохраним наше наследие для потомков!!!» – написал в посте артист (орфография и пунктуация сохранены).


"Мне кажется любой здравомыслящий человек, который любит эту землю, ее природу, ее историю, болеет за будущее, и собирается жить-творить, именно здесь- не может смириться с уничтожением красивейшего памятника природы своего края... Моя позиция была сформирована ещё задолго до этой песни, и остается неизменной и сегодня, ведь наши Шиханы это не просто уникальный геологический и исторический памятник природы, но и наше народное достояние!

Я не против Соды, это городообразующее предприятие славного Стерлитамака. Это рабочие места, семьи рабочих, более того многие мои земляки, односельчане работали и работают на этом предприятии, не жалея сил и здоровья...Но мне кажется, что главная проблема в том, что крупные компании, которые завладели национальным наследием не желают вкладываться в прогрессивные технологии безотходного и экологичного производства. Для них важно скорейшее получение выгоды и экономическая целесообразность, чем благополучие окружающей среды. Ведь разработка Шиханов старыми советскими методами, которые сейчас ведёт «БСК» приведёт в перспективе к серьёзному ухудшению экологической ситуации, не только в районе их расположения, но и в целом в республике.

Да, я понимаю деньги от предприятия бюджету очень нужны: много перспективных проектов экономических, социальных, инфраструктурных. Но стоит ли получать эти средства путём уничтожения красавицы Куштау?Причём насколько я понимаю, средства не такие и большие.

Не могу оставаться в стороне от всех происходящих процессов, особенно в последние дни-душа болит... Очень надеюсь, что точка невозврата ещё не пройдена, и все можно решить цивилизованным путём... Метод насилия считаю неприемлемым , он ни к чему хорошему не приведёт!

Есть такое понятие в современной экономике, как «стоимость». Но есть и общечеловеческое понятие «бесценность». Я думаю, наши Шиханы бесценны не только для нашей республики, но и для всего мира. Поэтому я однозначно выступаю против освоения всех трёх Шиханов!!!"

Сохраним наше наследие для потомков!!!
В Башкирии второй день у горы Куштау продолжаются стычки между активистами, силовиками и сотрудниками БСК

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Напомним, известный телеведущий и артист Максим Галкин поддержал активистов - защитников шихана Куштау. В своем профиле в Instagram он опубликовал видео, в котором рассказал, насколько гора важна для Башкирии и России.
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Фото: скриншот видео

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