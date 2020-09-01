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Погода в Башкирии сегодня, 1 сентября 2020 года

Погода в Башкирии сегодня, 1 сентября 2020 года

| 01 сен 2020 | 08:59

Вот и закончилось лето. Сегодня первый день осени. Дни становятся всё короче и короче, а по вечерам - холоднее. Но поводов грустить нет. Только посмотрите, сколько цветов показывает нам природа осенью. Она - самый настоящий романтик. 

Погода в Уфе на 1 сентября
В Уфе будет жарко и солнечно.



Утром температура воздуха составит  +17 градусов. К 11:00 потеплеет до +24. В 17:00 будет +28 градусов.

Максимальная скорость ветра – 10 метров в секунду.

Погода в Стерлитамаке на 1 сентября
В Стерлитамаке тоже тепло и нет ветра.

В 8:00 будет +16. К полудню потеплеет до +23. В 17:00 будет +28 градусов.

Погода в Нефтекамске на 1 сентября
В Нефтекамске тоже жара.

В 8:00 температура воздуха составит +18 градусов. К полудню потеплеет до +23. К 17:00 обещают +28 градусов.

Ветер усилится аж до 14 метров в секунду.

Погода в Октябрьском на 1 сентября
В Октябрьском будет сильный ветер и жаркая погода.

Температура в 8:00 составит  +18 градусов. К полудню потеплеет до +25. В 17:00 будет +28 градусов.

Несмотря на жару, в Нефтекамске будет также дуть ветер до 12 метров в секунду.

Погода в Белорецке на 1 сентября
В Белорецке тоже будет тепло.

Утром температура составит +15 градусов. К 11:00 потеплеет до +22. В 17:00  ожидается повышение температуры до +25.



Ветер – до 10 метров в секунду.

Погода в Кумертау на 1 сентября
В Кумертау будет тепло.

В 8:00 температура воздуха составит +15. В 11:00 будет уже +21. К 17:00 потеплеет до +26.

Ветра не будет.

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather

Источник: bash.news

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