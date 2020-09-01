Погода в Башкирии сегодня, 1 сентября 2020 года

| 01 сен 2020 | 08:59

Вот и закончилось лето. Сегодня первый день осени. Дни становятся всё короче и короче, а по вечерам - холоднее. Но поводов грустить нет. Только посмотрите, сколько цветов показывает нам природа осенью. Она - самый настоящий романтик.



Погода в Уфе на 1 сентября

В Уфе будет жарко и солнечно.







Утром температура воздуха составит +17 градусов. К 11:00 потеплеет до +24. В 17:00 будет +28 градусов.



Максимальная скорость ветра – 10 метров в секунду.



Погода в Стерлитамаке на 1 сентября

В Стерлитамаке тоже тепло и нет ветра.



В 8:00 будет +16. К полудню потеплеет до +23. В 17:00 будет +28 градусов.



Погода в Нефтекамске на 1 сентября

В Нефтекамске тоже жара.



В 8:00 температура воздуха составит +18 градусов. К полудню потеплеет до +23. К 17:00 обещают +28 градусов.



Ветер усилится аж до 14 метров в секунду.



Погода в Октябрьском на 1 сентября

В Октябрьском будет сильный ветер и жаркая погода.



Температура в 8:00 составит +18 градусов. К полудню потеплеет до +25. В 17:00 будет +28 градусов.



Несмотря на жару, в Нефтекамске будет также дуть ветер до 12 метров в секунду.



Погода в Белорецке на 1 сентября

В Белорецке тоже будет тепло.



Утром температура составит +15 градусов. К 11:00 потеплеет до +22. В 17:00 ожидается повышение температуры до +25.









Ветер – до 10 метров в секунду.



Погода в Кумертау на 1 сентября

В Кумертау будет тепло.



В 8:00 температура воздуха составит +15. В 11:00 будет уже +21. К 17:00 потеплеет до +26.



Ветра не будет.



Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather