Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Погода в Башкирии сегодня, 10 сентября 2020 года

Погода в Башкирии сегодня, 10 сентября 2020 года

Погода в Башкирии сегодня, 10 сентября 2020 года

| 10 сен 2020 | 08:44

Солнечная погода в Башкирии сделала паузу. Как минимум ближайшие сутки нас ожидают дожди. 

Погода в Уфе на 10 сентября
Утром в Уфе будет много осадков, всего +13 и ветер 7 метров в секунду. 

Дождь станет чуть слабее к полудню, но будет идти до конца рабочего дня. Максимальная температура воздуха +16, ветер до 10 метров в секунду. 

Не забудьте взять с собой на прогулку зонт. 



Погода в Стерлитамаке на 10 сентября
В Стерлитамаке дождь будет намного сильнее. 

Утром за окном будет всего +10, одевайтесь теплее. К полудню дождь усилится, ожидается большое количество осадков. После обеда - гроза. 

Солнце появится только около 17 часов, на улице будет +15, но дождь будет идти до самой ночи. По возможности оставайтесь дома. 

Погода в Нефтекамске на 10 сентября
Утром начнется с +11 градусов тепла. 

Осадков в Нефтекамске будет меньше, чем в центральной части Башкирии. Днем +17, сквозь тучи будет иногда показываться солнце. 

Вечером станет прохладнее, всего +13. За окном обещают ветер до 7 метров в секунду. 

Погода в Октябрьском на 10 сентября 
Утром в Октябрьском будет очень сильный дождь, ожидается большое количество осадков. Температура воздуха составит всего +11 градусов.

А вот к полудню станет ясно, +14. К вечеру установится облачная погода, +18 градусов, но уже без дождя. 

Весь день будет слабый ветер до 5 метров в секунду. 

Погода в Белорецке на 10 сентября 
А вот жителям Белорецка стоит быть аккуратнее. 

Утром будет всего +12, но ветер поднимется до 10 метров в секунду. С утра и до вечера будут идти дожди, максимальная температура воздуха +15. 

Вечером за окном может подняться ветер до 8 метров в секунду. Будьте аккуратнее во время вечерних прогулок. 



Погода в Кумертау на 10 сентября
Юг Башкирии в этот день совсем не теплый. 

Весь день в Кумертау ни намека на солнце - сплошные дожди. Ожидается огромное количество осадков, столбик термометра не поднимается выше +14 градусов. 

При этом будет ветрено - до 11 метров в секунду. По возможности лучше остаться дома. 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: bash.news

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: