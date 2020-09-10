Погода в Башкирии сегодня, 10 сентября 2020 года

| 10 сен 2020 | 08:44

Солнечная погода в Башкирии сделала паузу. Как минимум ближайшие сутки нас ожидают дожди.



Погода в Уфе на 10 сентября

Утром в Уфе будет много осадков, всего +13 и ветер 7 метров в секунду.



Дождь станет чуть слабее к полудню, но будет идти до конца рабочего дня. Максимальная температура воздуха +16, ветер до 10 метров в секунду.



Не забудьте взять с собой на прогулку зонт.







Погода в Стерлитамаке на 10 сентября

В Стерлитамаке дождь будет намного сильнее.



Утром за окном будет всего +10, одевайтесь теплее. К полудню дождь усилится, ожидается большое количество осадков. После обеда - гроза.



Солнце появится только около 17 часов, на улице будет +15, но дождь будет идти до самой ночи. По возможности оставайтесь дома.



Погода в Нефтекамске на 10 сентября

Утром начнется с +11 градусов тепла.



Осадков в Нефтекамске будет меньше, чем в центральной части Башкирии. Днем +17, сквозь тучи будет иногда показываться солнце.



Вечером станет прохладнее, всего +13. За окном обещают ветер до 7 метров в секунду.



Погода в Октябрьском на 10 сентября

Утром в Октябрьском будет очень сильный дождь, ожидается большое количество осадков. Температура воздуха составит всего +11 градусов.



А вот к полудню станет ясно, +14. К вечеру установится облачная погода, +18 градусов, но уже без дождя.



Весь день будет слабый ветер до 5 метров в секунду.



Погода в Белорецке на 10 сентября

А вот жителям Белорецка стоит быть аккуратнее.



Утром будет всего +12, но ветер поднимется до 10 метров в секунду. С утра и до вечера будут идти дожди, максимальная температура воздуха +15.



Вечером за окном может подняться ветер до 8 метров в секунду. Будьте аккуратнее во время вечерних прогулок.









Погода в Кумертау на 10 сентября

Юг Башкирии в этот день совсем не теплый.



Весь день в Кумертау ни намека на солнце - сплошные дожди. Ожидается огромное количество осадков, столбик термометра не поднимается выше +14 градусов.



При этом будет ветрено - до 11 метров в секунду. По возможности лучше остаться дома.





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