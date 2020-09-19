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На Башкирию надвигается арктический циклон

На Башкирию надвигается арктический циклон

| 19 сен 2020 | 10:31

В Башкортостане с завтрашнего дня, 20 сентября, значительно ухудшится погода. Об этом сообщает Башгидромет.



По данным синоптиков, сегодня, 19 сентября, в регионе удержится кратковременное тепло, однако уже со второй половины дня в западных районах пройдут дожди. А уже завтра осадки накроют всю республику. Температура воздуха днем не будет превышать 7-12 градусов.

«В тыловой части циклона, который накроет регион, будет поступать арктический воздух, поэтому в начале следующей недели в ночные и утренние часы местами возможно выпадение мокрого снега и возникновение гололедицы на отдельных участках дорог», — сообщают в Башгидромете.
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Источник: gtrk.tv

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