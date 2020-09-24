Жители Башкирии подписывают петицию против передачи земель под контроль республики

| 24 сен 2020 | 14:44

В интернете появилась петиция против передачи неразграниченных земель в городах и районах, а также функции земельного контроля в ведение минземимущества республики. Она опубликована на портале «Голос РБ».







Напомним, соответствующие поправки в закон о местном самоуправлении депутаты регионального парламента приняли пока в первом чтении.

«Мы, граждане Республики Башкортостан категорически против внесения изменений в ст. 10.1 закона «о местном самоуправлении», - говорится в петиции. - Также мы категорически против исключения из закона «о регулировании земельных отношений» положения о том, что право распоряжаться участками с неразграниченной формой собственности принадлежит муниципалитетам».

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Фото: pixabay