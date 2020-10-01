Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Хабиров намерен «вытащить из дома» пожилых людей и назначить им «серебряный час»

Хабиров намерен «вытащить из дома» пожилых людей и назначить им «серебряный час»

Хабиров намерен «вытащить из дома» пожилых людей и назначить им «серебряный час»

| 01 окт 2020 | 19:17

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 1 октября, в день пожилых людей подписал указ о «башкирском долголетии». Об этом руководитель республики написал на своих страницах в соцсетях.

– Это значит, что мы работаем не только над увеличением продолжительности жизни, но и над тем, чтобы улучшить ее качество – сохранить здоровье на долгие годы, – отметил Хабиров.



Он пояснил, что теперь, в рамках единого дня диспансеризации, будет установлен так называемый «серебряный час» – «время, специально отведенное для пожилых людей». Еще одно направление проекта связано с туризмом. Хабиров отметил, что власти намерены «буквально «вытащить из дома» пожилых людей. Из бюджета выделят деньги на путевки и «культурную программу» – пенсионерам нужно будет оплатить только питание.

Хабиров рекомендовал пожилым людям старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции

Читайте также:

Хабиров рекомендовал пожилым людям старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции
Третье направление «башкирского долголетия» – курсы компьютерной грамотности. Пожилым будут выдавать сертификаты на обучение «в любом образовательном учреждении по выбору». Глава Башкирии убежден, что это позволит пенсионерам «лучше ориентироваться в современном мире и сделает их жизнь проще и ярче».

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: