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Погода в Башкирии сегодня, 6 октября 2020 года: будет холодно, пройдут дожди

Погода в Башкирии сегодня, 6 октября 2020 года: будет холодно, пройдут дожди

| 06 окт 2020 | 08:36

Башгидрометцентр дал прогноз погоды на 6 и 7 октября. Синоптики пообещали в ближайшие два дня дожди, порывы ветра и минусовую температуру по ночам.

6 октября пройдет без осадков, днем в отдельных северных районах небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха +8,+13°.



7 октября также обещают небольшие дожди, ночью по северу до умеренных, ночью и утром в северных районах со снегом, на отдельных участках дорог ночью и утром гололедица. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью +1,+6°, днем +7,+12°.

Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкирии можно здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru

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