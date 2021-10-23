Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Башкирии прогнозируются дождливые и ветреные выходные

В Башкирии прогнозируются дождливые и ветреные выходные

09:11, 23 окт 2021

«Башгидрометцентр» представил прогноз погоды на грядущие выходные. 23 и 24 октября ожидаются дожди и сильные порывы ветра.

23 октября местами пообещали небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +4,+9°, днем +8,+13°.

24 октября местами ночью ожидаются небольшие дожди, по северо-западу до умеренных, днем дожди. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью +1,+6°, днем +5,+10°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather 

Читайте также:

Гороскоп на сегодня, 23 октября 2021 года, для всех знаков зодиака
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: