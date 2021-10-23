В Башкирии прогнозируются дождливые и ветреные выходные

09:11, 23 окт 2021

«Башгидрометцентр» представил прогноз погоды на грядущие выходные. 23 и 24 октября ожидаются дожди и сильные порывы ветра.



23 октября местами пообещали небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +4,+9°, днем +8,+13°.



24 октября местами ночью ожидаются небольшие дожди, по северо-западу до умеренных, днем дожди. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью +1,+6°, днем +5,+10°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather



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