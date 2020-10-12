"Трагически погиб": Хабиров лишился любимого питомца
| 12 окт 2020 | 19:22
Радий Хабиров поделился сокровенным. Помните, как-то на своей странице в соцсети глава Башкирии опубликовал фото щенка по имени Ланселот. Оказывается, собаки не стало.
- Это была одна из лучших собак в моей жизни. Пес был невозможно умный, прожил всего год, но, к сожалению, очень трагически погиб, - поделился Радий Хабиров.
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- Жена категорически запретила выставлять где-то ее фото, чтобы не сглазили, - признался глава республики.
Источник:
www.ufa.kp.ru
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