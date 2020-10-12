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"Трагически погиб": Хабиров лишился любимого питомца

"Трагически погиб": Хабиров лишился любимого питомца

| 12 окт 2020 | 19:22

Радий Хабиров поделился сокровенным. Помните, как-то на своей странице в соцсети глава Башкирии опубликовал фото щенка по имени Ланселот. Оказывается, собаки не стало.

- Это была одна из лучших собак в моей жизни. Пес был невозможно умный, прожил всего год, но, к сожалению, очень трагически погиб, - поделился Радий Хабиров.

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Также он добавил, что в их семье появился новый питомец – и тоже немецкая овчарка.
- Жена категорически запретила выставлять где-то ее фото, чтобы не сглазили, - признался глава республики.
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Источник: www.ufa.kp.ru

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