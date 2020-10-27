Погода в Башкирии сегодня, 27 октября 2020 года: местами мокрый снег

| 27 окт 2020 | 08:41

Синоптики регионального гидрометцентра предоставили прогноз погоды на ближайшие дни.



Так, сегодня, 27 октября, в республике местами пройдет небольшой мокрый снег, ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется северо-западный, северный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит -2,-7°, днем -1,+4°.







Завтра, 28 октября, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит -3,-8°, при прояснениях до -13°, днем столбики термометров покажут +2,+7°.



Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкирии можно здесь: https://newsbash.ru/weather





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