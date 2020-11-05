В Нефтекамске задержали активиста движения «Стоп Камбарка» Тагира Кагарманова | видео

Нефтекамск | 05 ноя 2020 | 12:47

В Нефтекамске задержали активиста движения «Стоп Камбарка» Тагира Кагарманова. Мужчина также является членом партии КПРФ и борется за отмену строительства завода в удмуртском городе Камбарка (находится в 20 километрах от Башкирии), где идет строительство завода по обезвреживанию отходов первого и второго класса опасности.





Накануне, 4 ноября, полицейские наведались в офис коммунистов. По словам однопартийцев мужчины, стражи правопорядка не предоставили документов, на основе которых они забирают Кагарманова в отделение. Видео всего происходящего засняли очевидцы и опубликовали в соцсети.



Как видно на кадрах, силовики несколько минут не могли сопроводить Кагарманова до патрульной машины. Мужчина пытался добиться оснований задержания и вырвался из рук полицейских. По непонятным причинам в происходящем принимали участие и сотрудники ГИБДД, хотя изначально члена партии вывели из здания. В МВД региона от комментариев воздержались.



По словам местного жителя Дмитрия Савельева, члены партии заявили, что данное задержание — проделки власти.

— Что характерно, повесткой дня заседания бюро было подведение итогов прошедших в Нефтекамске выборов и назначение нового представителя КПРФ в ТИК Нефтекамска, — написал на своей странице Савельев.

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